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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 aşılarının üçüncü partisi Libya'ya ulaştı

Libya Dışişleri Bakanlığının resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Sputnik-V aşısı sevkiyatının başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na ulaştığı duyuruldu.

Ekrem Biçeroğlu   | 10.04.2021
Kovid-19 aşılarının üçüncü partisi Libya'ya ulaştı

Trablus

Libya Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe'nin Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye gelen son partinin 100 bin Sputnik-V aşısından oluştuğunu söyledi.

Libya, 4 Nisan'da 101 bin 250 dozdan oluşan Rus aşısının ilk sevkiyatını teslim almıştı. Bunun yanı sıra ülkeye 8 Nisan'da da 57 bin 600 AstraZeneca aşısı gelmişti. Üçüncü partiyle ülkeye 258 bin 850 aşı gelmiş oldu.

Libya’da resmi rakamlara göre, toplam vaka sayısı 166 bin 888’e, can kaybı sayısı 2 bin 907’ye yükseldi.

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