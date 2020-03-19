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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 Afrika genelinde 17 can aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Adam Abu-bashal   | 19.03.2020
Kovid-19 Afrika genelinde 17 can aldı

Abuja

KORONAVİRÜS HABERLERİ

DSÖ Afrika'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kıtadaki 33 ülkede 633 Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Kıtada 17 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "DSÖ, virüsün bulaştığı ülkeleri, gözetim, teşhis ve tedavi ile desteklemektedir." ifadesi yer aldı.

Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinin, salgın tehdidini ciddiye alarak, en kötüye hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çekti.

Kıtada son 24 saatte Gambiya, Moritanya ve Zambiya'da ilk Kovid-19 vakaları görülmüştü.



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