Euro
9.47
Dolar
7.97
BIST 100
1,337.90
Altın
1,813.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kovid-19, AB ülkelerinde turizmi sert düşürdü

AB üyesi ülkelerde, koronavirüs nedeniyle bu yılın ocak-ağustos döneminde turistik konaklamalar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 50 düştü.

Ata Ufuk Şeker   | 25.11.2020
Kovid-19, AB ülkelerinde turizmi sert düşürdü

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılın ocak-ağustos döneminde turistik konaklamalar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 50 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde Ocak-Ağustos 2020 turistik konaklama verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinin turizm sektörü salgından önemli ölçüde etkilendi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde AB ülkelerinde bulunan turistik tesislerde gecelik konaklamalar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 50 geriledi.

AB'de turistik konaklamalar, geçen yılın aynı dönemine göre ocakta yüzde 5 ve şubatta yüzde 6 artarken, salgının yayılmaya başlamasıyla martta yüzde 63, nisanda yüzde 95, mayısta yüzde 89, haziranda yüzde 71, temmuzda yüzde 43 ve ağustosta da yüzde 32 azaldı.

Ocak-ağustos döneminde AB ülkeleri arasında turistik konaklamalarda en sert düşüş yüzde 77 ile Yunanistan'da, en az düşüş ise yüzde 29 ile Hollanda'da belirlendi. AB ülkelerinin 16'sında turistik konaklamalar yüzde 40'ı aşan oranda geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 469 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu
Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü
Sinopharm Kovid-19 aşısının resmi onayı için başvuruda bulundu
AK Parti'li Öztürk'ten KEİPA Genel Kurulu'nda Kovid-19'la mücadele vurgusu

Benzer haberler

Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunu

Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunu

Kovid-19, AB ülkelerinde turizmi sert düşürdü

AB'den İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık uyarısı

Akdeniz’de AB 'korsanlığı'

Akdeniz’de AB 'korsanlığı'
Haşim Thaçi’nin tasfiyesi ne anlama geliyor?

Haşim Thaçi’nin tasfiyesi ne anlama geliyor?
Yerli ve yabancı sektör temsilcileri 'turizmi' tartışacak

Yerli ve yabancı sektör temsilcileri 'turizmi' tartışacak