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Dünya, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için aylardır yaptığı eylemini sürdürdü.

Erbil Başay   | 25.11.2020
Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor Fotoğraf:Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya'da, Başkent Berlin'de Başbakanlık binası önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup, burada gösteri düzenledi.

Göstericiler, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıdı.

Anne Maide T, kızına kavuşabilmek için "change.org" adlı platform üzerinden imza kampanyası başlattığını anımsatarak bu kampanyaya katılımın 100 bini geçmesi gerektiğini belirtti.

Bu şekilde Alman makamlarının harekete geçirilebileceğini belirten Maide T, "Bu toplanan imzaları devlet görüyor. Onların birtakım şeyleri değiştirmesi için önemli. Benim çocuğuma yardım etmeleri ve burada yasaklı bir örgüt olan PKK'nın bize verdiği zararı görüp ona göre müdahalede bulunmaları lazım." diye konuştu.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, şubattan bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

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