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Dünya

Kosova'da nüfus sayımı süreci ikinci kez ertelendi

Kosova hükümeti, 1 Kasım'da başlaması planlanan ancak yapılamayan nüfus sayımının ikinci kez ertelenmesine karar verdi.

Eren Beksaç  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Kosova'da nüfus sayımı süreci ikinci kez ertelendi

Kosova

Kabine toplantısında alınan karara göre, sayım işlemi gelecek yıl 5 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, sürecin başarısızlığından Kosova İstatistik Ajansı'nı (ASK) sorumlu tuttu.

Süreci iyi yönetemeyen ASK'nin yönetim kadrosunun değiştirildiğini belirten Kurti, yeni yönetimden geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağının garantisini aldığını söyledi.

Daha önce 1 Eylül'de başlayacağı açıklanan süreç, 1 Kasım'a ertelenmiş ancak başlayamamıştı.

Kosova'da son nüfus sayımı 2011'de yapılmıştı.

ASK tarafından yayımlanan 2011'deki nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kosova'da 1 milyon 739 bin 825 kişi yaşıyor, Arnavutlar ülke nüfusunun yüzde 92,9'unu oluşturuyor. Ancak bu sayı, son nüfus sayım sürecini boykot eden, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırpları kapsamıyor.

Son sayıma göre, ülkede toplam 18 bin 738 Türk yaşıyor.

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