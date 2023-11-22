Dolar
28.83
Euro
31.37
Altın
2,001.69
ETH/USDT
2,023.80
BTC/USDT
36,445.00
BIST 100
8,017.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya

İngiltere Parlamentosu'nda Gazze'de ateşkes çağrısıyla oturma eylemi düzenlendi

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyeleri, İngiltere Parlamentosu'nda oturma eylemi gerçekleştirerek Gazze'de ablukanın kaldırılması ve ateşkes çağrısı yaptı.

Behlül Çetinkaya  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
İngiltere Parlamentosu'nda Gazze'de ateşkes çağrısıyla oturma eylemi düzenlendi

Londra

PSC'nin X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın memnuniyetle karşılandığı ancak bir çözüm olmadığı belirtildi.

Parlamentoda PSC üyelerinin oturma eylemi düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kalıcı ateşkesin yapılmasını, Gazze kuşatmasının ve İsrail apartheidinin sona ermesini istiyoruz." ifadesine yer verildi.

İngiltere'de 7 Ekim'den bu yana Filistin'le dayanışma gösteren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yürüyüşler ve oturma eylemleri yapılıyor. Filistin'e destek veren eylemciler özellikle ülkedeki önemli tren garları ve İsrail'e satış yapan savunma sanayi şirketleri çevresinde oturma eylemleri düzenliyor.

Başkent Londra'daki tren garlarında da oturma eylemi gerçekleştiren gruplara geçen hafta Waterloo istasyonunda polis tarafından müdahale edilmiş ve eyleme izin verilmemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da etkili olan yağışlar buğday tohumlarının filizlenmesine yetti
28. Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da yapıldı
EYAF EXPO kapsamında forum düzenlendi
Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşı 100 kişiden oluşan bir kafile daha İstanbul'a ulaştı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı

Benzer haberler

İngiltere Parlamentosu'nda Gazze'de ateşkes çağrısıyla oturma eylemi düzenlendi

İngiltere Parlamentosu'nda Gazze'de ateşkes çağrısıyla oturma eylemi düzenlendi

Save The Children ve Oxfam: Gazze'de gereken kalıcı ateşkes

Büyükelçi Ertaş, Türkiye'nin "enerji ticaret merkezi" olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti

Araştırmacı Anthony Dworkin'e göre, kanıtlar İsrail'in savaş suçu işlediğini ortaya koyuyor

Araştırmacı Anthony Dworkin'e göre, kanıtlar İsrail'in savaş suçu işlediğini ortaya koyuyor
İngiltere Başbakanı Sunak: Masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli

İngiltere Başbakanı Sunak: Masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli
Save The Children: Bu yıl en az 17,6 milyon çocuk açlık içinde doğacak

Save The Children: Bu yıl en az 17,6 milyon çocuk açlık içinde doğacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet