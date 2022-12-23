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Dünya

Kosova 2023'te NATO’nun Barış için Ortaklık programına üye olmayı hedefliyor

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla, ülkesinin 2023'te NATO’nun Barış için Ortaklık programına üye olmayı hedeflediğini söyledi.

Eren Beksaç   | 23.12.2022
Kosova 2023'te NATO’nun Barış için Ortaklık programına üye olmayı hedefliyor

Priştine

Gervalla, Meclis Dışişleri ve Diaspora Komisyonunu Bakanlığının 2022 çalışmaları ve gelecek yılki hedefleri konusunda bilgilendirdi.

Kosova'nın 2023'te NATO üyeliği için ön koşul olan Barış için Ortaklık programına üyeliği konusunda iyimser olduğunu belirten Gervalla, “Yeni tanımalara gelince masada yeni tanıma yok ama bu konuda hareketlilik var. Adımları burada açıklayamam. Sırbistan, Kosova’nın tanınmaması için bir kampanya yürüttü ancak tanınmaların geri çekildiği konusunda bilgimiz yok.” dedi.

Dışişleri ve Diaspora Bakanlığının çalışmalarını Kosova'yı henüz tanımamış beş AB üyesi ülke üzerinde yoğunlaştırdığını kaydeden Gervalla, Kosova'nın uluslararası örgütlere üyeliğindeki ana zorluğun bu ülkelerin Kosova’nın bağımsızlığını tanımamasından kaynaklandığını söyledi.

Gervalla, Avrupa Konseyi’nin de yakın zamanda Kosova’nın üyelik başvurusunu gündemine alacağını belirtti.

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