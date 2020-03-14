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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu

Cezayir ve Fas'ta Kovid-19 vakalarında artış yaşandı.

Khalid Mejdoup,Abderrazak Boulkemh,Hamdi Yıldız   | 14.03.2020
Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu

İstanbul

Cezayir ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni bir Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve sayının 27'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamaya göre, koronavirüs taşıdığı belirlenen 34 yaşındaki kişi birkaç gün önce Fransa'dan ülkeye geldi. Ülkedeki Kovid-19 vakalarından 12'si iyileşti, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini, son vakanın Fransa'dan ülkeye geldiğini duyurdu.

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