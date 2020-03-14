Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu
Cezayir ve Fas'ta Kovid-19 vakalarında artış yaşandı.
İstanbul
Cezayir ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandı.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni bir Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve sayının 27'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamaya göre, koronavirüs taşıdığı belirlenen 34 yaşındaki kişi birkaç gün önce Fransa'dan ülkeye geldi. Ülkedeki Kovid-19 vakalarından 12'si iyileşti, 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Fas Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini, son vakanın Fransa'dan ülkeye geldiğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.