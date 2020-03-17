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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs tüm Avrupa ülkelerinde görüldü

Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.

Kayhan Gül   | 17.03.2020
Koronavirüs tüm Avrupa ülkelerinde görüldü

Montenegro
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