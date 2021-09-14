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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 14.09.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 226 milyon 370 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 657 bine, iyileşenlerin sayısı 203 milyon 50 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 153 bini, Hindistan'da 33 milyon 314 bini, Brezilya'da 21 milyon 6 bini ve İngiltere'de 7 milyon 282 bini geçti.

İngiltere'de hükümet, 50 yaş ve üstü kişilere, bakımevi sakinleri ile sağlık ve sosyal bakım çalışanlarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulanacağını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Kovid-19 salgını nedeniyle kış aylarında Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) üzerinde baskı oluşması durumunda, hükümetin yeni tedbirlerin yürürlüğe gireceği "B planı"nı uygulamaya koyabileceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Kovid-19 salgınının hala bir risk olmaya devam ettiğini belirtti, henüz aşı olmayanların aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, etrafında Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi nedeniyle kendini izole etti.

Hollanda Sağlık Konseyi, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere "öncelikli" olarak üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulanması tavsiyesinde bulundu.

İsrail'de yapılan araştırmada, her 10 çocuktan birinde Kovid-19'u atlattıktan sonra da hastalığın semptomlarının görülmeye devam ettiği bildirildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i sorumlu tutarak, kullanıma uygun olmayan, Kovid-19 salgınına karşı 50 bin doz "Sputnik Lite" aşısını imha ettiğini duyurdu.

Nijerya'da, Kovid-19 salgınının 3. dalgasıyla mücadele edilirken, 1,6 milyondan fazla kişinin ikinci doz aşısı yapıldı.

Kovid-19'un Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın başkenti Canberra'da, 17 Eylül'de sona ermesi beklenen tam kapanmanın, 4 hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Japonya'da Kovid-19 ve varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması planlanıyor.

Çin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü Fucien eyaletindeki Putien şehrine bağlı yerleşimlere erişim kontrolü uygulanmaya başlandı.

Şili'de Kovid-19 salgınında 21 Mart 2020'den bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm görülmedi.

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