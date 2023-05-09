Dolar
19.51
Euro
21.42
Altın
2,022.67
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,553.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak: İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanı ve Meta Evreni Anlamak Paneli"nde konuşuyor
logo
Dünya

Kongo'da en az 100 işçi heyelan nedeniyle madende mahsur kaldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle en az 100 işçi göçük altında kaldı.

Ahmet Emin Dönmez  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Kongo'da en az 100 işçi heyelan nedeniyle madende mahsur kaldı Fotoğraf: Augustin Wamenya/AA

Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Rubaya bölgesinde yer alan Bisunzu koltan madeninde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından çöken madende en az 100 işçi göçük altında kaldı.

Madende arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Komşu Güney-Kivu eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 394 kişinin hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

Türkiye'den başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yüzlerce can kaybına yol açtığını ve 8 Mayıs gününün ülkede Milli Yas ilan edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

KDC'nin Güney Kivu eyaletinde 394 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'tan sonra da Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
Munzur Çayı’nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı
Çeşitli alanlardaki işbirliklerine ilişkin milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Kongo'da en az 100 işçi heyelan nedeniyle madende mahsur kaldı

Kongo'da en az 100 işçi heyelan nedeniyle madende mahsur kaldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet