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Dünya

Kolombiya'da şiddetli yağışlardan on binlerce kişi etkilendi

Kolombiya'da 30 binden fazla ailenin şiddetli yağışlardan ciddi şekilde etkilendiği bildirildi.

Sinan Doğan   | 19.08.2022
Kolombiya'da şiddetli yağışlardan on binlerce kişi etkilendi

Bogota

Ülkenin özellikle Bolivar, Magdalena, Cauca ve Antioquia bölgelerinde sel ve heyelanlar meydana geldi.

Bölge Risk Danışma Ofisi Müdürü Jose Ricaurte, basın açıklamasında, mevsim normallerinin çok üzerinde yağış aldıklarını belirterek bazı yerlerde acil durum ilan ettiklerini söyledi.

Toprak kaymaları ve sellerde zarar gören 30 binden fazla aileye yardım için harekete geçtiklerini dile getiren Ricaurte, San Jacinto del Cauca, Magangue, Mopox, Cicuco, Talaigua, Calamar, El Guamo, San Juan Nepomuceno ve El Carmen de Bolivar kentlerinde yardım malzemesi dağıtıldığını ifade etti.

Yetkililer, bazı nehirlerde taşma tehlikesi bulunduğunu belirterek civarda yaşayan halka dikkatli olma çağrısı yaptı.

Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor, önemli derecede hasar meydana geliyor.

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