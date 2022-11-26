Kolombiya'da Kovid-19'dan son bir haftada 14 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Kovid-19'dan son bir haftada 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bogota
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir haftada Kovid-19'dan 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 800 kişinin de virüse yakalandığı kaydedildi.
Böylece salgının başlangıcından bu yana ülkede virüsten ölenlerin sayısı 141 bin 895'e, hastalığa yakalananların sayısı ise 6 milyon 314 bin 769'a çıktı.
Yerel basında yer alan haberlerde ülkede son zamanlarda yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 vakalarının "cehennem köpeği" enfeksiyonundan kaynaklandığı öne sürülüyor.
Enfeksiyon Uzmanı Carlos Alvarez, Blu Radyo'ya yaptığı açıklamada, "cehennem köpeği" olarak adlandırılan enfeksiyonun Omicron'un bir alt varyantı olduğunu söyledi.
Kolombiya'da 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla sağlık kuruluşları dışında açık ve kapalı alanlarda zorunlu maske uygulaması kaldırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.