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Dünya

Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha sokaklara çıktı.

Sinan Doğan   | 19.05.2021
Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor Fotoğraf: Gustavo Adolfo Delvasto Daza/AA

Bolivar

Başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Bucaramanga ve Santander gibi kentlerde yürüyüşler gerçekleştiren binlerce kişi, Ivan Duque hükümetinin uygulamalarını protesto etmeye devam ediyor.

Gösterilerin çoğu barışçıl geçerken, Bogota'nın bazı önemli caddelerini trafiğe kapatan protestocu gruplar ile polis arasında gerginlikler yaşandı.

Başkentin en önemli ulaşım ağı olan Transmilenio istasyonlarına ve otobüslere zarar veren bazı gruplar, ulaşımın kilitlenmesine neden oldu.

Protestoların başlangıcından bu yana şiddetli olayların yaşandığı Cali'de ise göstericiler, ana yolu trafiğe kapatarak ambulanslar dışında araçların geçişine uzun süre müsaade etmedi.

Sendikalar yarın için ulusal grev çağrısında bulundu

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi arasında devam eden görüşmelerde şu ana kadar anlaşma sağlanamazken sendikalar yarın birçok kentte dev gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor.

Kolombiya İçişleri Bakanı Daniel Palacios, yaptığı açıklamada, ülkenin önemli otoyollarında yol kapatma eylemleri nedeniyle halkın büyük zararlar gördüğüne işaret ederek protestocu gruplardan yolları açma çağrısında bulundu.

Ülkede gösterileri sonlandırmak amacıyla 2 kez bir araya gelen hükümet ile Ulusal Grev Komitesi arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamaması nedeniyle sokaklardaki hareketlilik devam ediyor.

Kolombiya Ombudsman Ofisinden yapılan son açıklamada, 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 42 olduğu belirtilmişti.

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