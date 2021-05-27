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Dünya

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 28'inci gününde devam ediyor

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin önemli kentlerinde yürüyüşler yaptı.

Sinan Doğan   | 27.05.2021
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 28'inci gününde devam ediyor Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bolivar

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda toplanan protestocular, hükümet karşıtı gösteri düzenledi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Ulusal Grev Komitesinin çağrısıyla bir araya gelen sendika temsilcileri, öğrenci grupları ve farklı kesimlerden insanlar, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin uygulamalarını protesto etti.

Başkent Bogota ve ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de yolu trafiğe kapatan eylemciler, cadde boyunca yürüyerek müzik ve şarkılar eşliğinde barışçıl gösteriler gerçekleştirdi.

Adliye binasını ateşe verdiler

Protestoların başlangıcından bu yana şiddetli olayların yaşandığı Valle del Cauca'nın Tulua kentinde, protestocular ile polis arasında gece saatlerinde arbede yaşandı.

Gösteriler esnasında eylemcilerden bazılarının kentin Adliye binasını ateşe vermesi üzerine binada büyük maddi hasar meydana geldi.

Polis gaz bombası ve cop ile olay çıkartanlara müdahalede bulunarak bölgede kontrolü sağladı.

STK'lerin verilerine göre, 28 gün önce ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar 51 gösterici öldü, 2 bin 905 kişi polis şiddetine, 21 kişi cinsel şiddete maruz kaldı.

Protestolarda 1264 kişi gözaltına alınırken 1049 polis ve 1040 sivil yaralandı.

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