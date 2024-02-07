Kolombiya'da askeri helikopter düştü, 5 asker yaşamını yitirdi
Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.
Bogota
Kolombiya basında çıkan habere göre, hava kuvvetlerine bağlı helikopter, Choco'ya bağlı Unguia bölgesindeki kırsal alana düştü.
Kazada, 5 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.