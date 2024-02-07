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Dünya

Kolombiya'da askeri helikopter düştü, 5 asker yaşamını yitirdi

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Sinan Doğan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Kolombiya'da askeri helikopter düştü, 5 asker yaşamını yitirdi

Bogota

Kolombiya basında çıkan habere göre, hava kuvvetlerine bağlı helikopter, Choco'ya bağlı Unguia bölgesindeki kırsal alana düştü.

Kazada, 5 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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