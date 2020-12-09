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Dünya

Kolombiya, Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımayacak

Kolombiya, Venezuela'da pazar günü yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki ittifakın zaferinin ardından seçim sonuçlarını tanımayacağını duyurdu.

Sinan Doğan   | 09.12.2020
Kolombiya, Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımayacak

BOGOTA

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimlerin hileli olduğu öne sürülerek, iktidar partisinin kazandığı parlamento seçimleri sonuçlarının tanınmayacağı belirtildi. 

Seçimlerin demokratik ilkelerden uzak, tarafsızlık, özgürlük, fırsat eşitliği ve şeffaflık garanitleri olmadan yapıldığı vurgulanan açıklamada, Maduro seçimleri gasp etmekle suçlandı.

Açıklamada, "Muhalefet başta olmak üzere, tüm siyasi partilerin katılımı olmadan yapılan seçimlerin meşruiyetini tanımak mümkün değildir. Objektif ve güvenilir bir seçim ortamı olmalıydı." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumu demokrasiyi yeniden inşa etmek için Venezuela halkına destek vermeye çağıran bakanlık açıklamasında, "Yalnızca adil seçimler demokrasiyi kurmayı ve komşu ülkelerdeki krizi aşmayı mümkün kılar." ifadesi kullanıldı.

Devlet Başkanı Maduro'nun liderliğindeki ittifak, muhalif siyasetçilerin boykot ettiği Ulusal Meclis (AN) seçimlerinde zafer ilan etmişti.

Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Ulusal Meclisi, Venezuela halkının çoğunluğunun oyuyla kazandık. Bu, demokrasi için hiç şüphesiz büyük bir zafer." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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