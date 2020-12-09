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Dünya

ABD Kara Kuvvetlerinde 'tecavüz ve cinayet' depremi

ABD Kara Kuvvetlerine bağlı Teksas'taki Ford Hood üssünde bir askerin kendisine tecavüz edildiğini ihbar etmesi üzerine öldürülmesinin ardından açılan soruşturmada buradaki 14 askeri yetkili görevden alındı.

Kasım İleri   | 09.12.2020
ABD Kara Kuvvetlerinde 'tecavüz ve cinayet' depremi

Washington

Her yıl binlerce tecavüz vakasıyla sarsılan ABD ordusu, Fort Hood Üssüne ilişkin soruşturmasını tamamladı. 

Teksas eyaletindeki askeri üste kendisine tecavüz edildiğini ihbar eden 20 yaşındaki kadın asker Vanessa Guillen'in öldürülmesine yönelik başlatılan soruşturmanın sonucuna ilişkin açıklama yapan Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCharty, üsteki yönetimin cinsel taciz konusunda "büyük ihmalinin" söz konusu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Üsteki kültür ve ortamın bu tür olaylara müsait olduğunun tespit edildiğini açıklayan McCharty, buradaki komutanların tacize müsamahakar davrandığının da bulgular arasında yer aldığına dikkati çekti.

McCharty, bu soruşturmanın Kara Kuvvetlerindeki kültürün baştan sonra değiştirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Genel Sekreter McCharty, soruşturma kapsamında üs komutanı Tümgeneral Scott Efflandt, 3'üncü Süvari Alay Komutanı Albay Ralph Overland ve Alay Kıdemli Başçavuşu Bradley Knapp dahil 14 komutanın görevden alındığını duyurdu.

Tümgeneral Efflandt'e eylül ayında görevden el çektirilmişti ancak soruşturma sonuna kadar Fort Hood'da kalmasına izin verilmişti.

Fort Hood, son zamanlarda intihar ve ölüm olayları ile de sarsılmıştı.

2016'dan bu yana üste 70'i intihar, 7'si cinayet olmak üzere 150 askerin öldüğü açıklanmıştı.


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