Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu helikoptere ateş açıldı
Kolombiya basınında çıkan habere göre, askeri kaynaklar, Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını bildirdi.
Bolivar
Saldırıda, Duque ve yanındakilerin herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı belirtildi.
Yetkililer, Devlet Başkanı Duque'nin Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Sardinata kenti belediyesine gün içinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.