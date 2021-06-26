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Dünya

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu helikoptere ateş açıldı

Kolombiya basınında çıkan habere göre, askeri kaynaklar, Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını bildirdi.

Sinan Doğan   | 26.06.2021
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu helikoptere ateş açıldı

Bolivar

Saldırıda, Duque ve yanındakilerin herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı belirtildi.

Yetkililer, Devlet Başkanı Duque'nin Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Sardinata kenti belediyesine gün içinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı bildirildi.

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