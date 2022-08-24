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Dünya

Köln'de 'Gamescom 2022' dijital oyun fuarı açıldı

Almanya'nın Köln kentinde sektöründe dünyanın en büyük dijital fuarı olan "Gamescom 2022" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Mesut Zeyrek   | 24.08.2022
Köln'de 'Gamescom 2022' dijital oyun fuarı açıldı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Köln fuar merkezindeki 220 bin metrekare alanda açılan fuara 53 ülkeden yaklaşık 1100 firma katıldı. Türkiye fuarda 12'si milli katılım olmak üzere 21 firmayla temsil ediliyor.

ODTÜ Teknokent İş Geliştirme Birim Yöneticisi Rıza Yolaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital oyun sektörünün gerek yurt içi gerek yurt dışı yatırımlarla gün geçtikçe büyüdüğünü, Ticaret Bakanlığının firmalara destek vermesiyle bu tür uluslararası fuarlara daha çok Türk firmasının katıldığını söyledi.

Yolaçan, "Oyun sektörü, 2008'den bu yana özellikle mobil cihazlara herkesin sahip olmaya başlamasıyla popüler olmaya başladı. Biz de ODTÜ Teknokent olarak hem kuluçka hem de ön kuluçka olarak animasyon ve oyun teknolojileri merkezimizle girişimcilerimize fiziki alan ve eğitimlerle destek oluyoruz ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Uluslararası fuarlara katılan Türk firmalarının arttığını belirten Yolaçan, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığının destekleri firmaların uluslararasılaşması ve yatırıma ulaşması noktasında bizlere önemli bir destek kaynağı oluyor. Örneğin burada milli standımızda bulunan firmalarımıza yüzde 70-80'lere varan destekler sağlandı. Ülkemizdeki oyun sektöründe yoğun bir dış yatırım olduğunu görüyoruz. ATOM projemize ve bu sektöre gençlerimiz ilgi gösteriyor. Bizlere başvurabilirler. Sektörü takip etmeleri dışarıda neler olduğunu yakından izlemeleri önemli. Bu alanda dünyayı yakalamamız gerekiyor ve bunu yakın takiple yapabiliriz. Ülkemizin tüm alt sektörleriyle beraber hak ettiği yere geleceğini düşünüyoruz."

Tanınmış oyun firmalarının yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini de yapacağı fuar 28 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

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