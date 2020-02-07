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Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın anma töreni, 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek

ABD'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers'ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın anma töreni, 24 Şubat'ta yapılacak.

Mutlu Demirtaştan   | 07.02.2020
Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın anma töreni, 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek

İstanbul

ABD'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers'ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın anma töreni, 24 Şubat'ta yapılacak.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 Ocak'taki kazada yaşamını yitiren Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile diğer 7 kişi için düzenlenecek anma töreninin 24 Şubat'ta Staples Center'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, tören için 41 yaşında hayata veda eden Bryant'ın 20 sene forma giyerek efsane haline geldiği Los Angeles şehrindeki Staples Center'ın uygun görüldüğü belirtildi. Tören tarihinin ise Bryant'ın 24 ve Gianna'nın 2 numaralı formalarına ithafen belirlendiği ifade edildi.




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