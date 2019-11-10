Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,316.50
Altın
1,459.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Koalisyon Güçlerinden Irak'ta DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısı

Irak Savunma Bakanlığı, Musul vilayetinin Mahmur ilçesine bağlı Karaçok Dağı'nda terör örgütü DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısının düzenlendiğini bildirdi.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 10.11.2019
Koalisyon Güçlerinden Irak'ta DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısı

Bağdat

Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ kalıntılarını bertaraf etmek amacıyla Uluslararası Koalisyon Güçleri tarafından Karaçok Dağı'na 14 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Irak terörle mücadele gücünün operasyonun bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, sayı belirtmeden çok sayıda DEAŞ teröristinin öldürüldüğü kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

Koalisyon Güçlerinden Irak'ta DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısı

Koalisyon Güçlerinden Irak'ta DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısı

Rusya İdlib'de çocuk hastanesini hedef aldı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 şehit