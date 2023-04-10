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Dünya

Klasik otomobil meraklıları Zagreb'de bir araya geldi

Klasik otomobil tutkunları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de buluştu.

İsmail Özdemir, Stipe Majic  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Klasik otomobil meraklıları Zagreb'de bir araya geldi Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Avrupa Meydanı'nda "Oldtimer Club" tarafından 3. kez düzenlenen organizasyona Hırvatistan'daki şehirlerin yanı sıra Slovenya'dan da eski otomobil severler katıldı.

Ünlü otomobil markalarının klasikleşmiş modellerinden 130 aracın sergilendiği meydandaki etkinliğe turistler de ilgi gösterdi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda, arabaların maketleri de beğeni topladı.

Etkinliğe katılanlar, araçları yakından inceleme fırsatı bulurken, birçok kişi de klasik otomobillerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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