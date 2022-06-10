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Dünya, Koronavirüs

KKTC'ye girişlerde Kovid-19 test zorunluğu kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) girişlerde aşılı veya aşısız bakılmaksızın herkes için Kovid-19 test zorunluluğu kaldırıldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.06.2022
KKTC'ye girişlerde Kovid-19 test zorunluğu kaldırıldı

Lefkoşa

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ilave Kovid-19 tedbirleri aldı.

Buna göre, 13 Haziran'dan itibaren ülkeye gelenler, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın Kovid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabilecek.

Ada içi geçişlerde Kovid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçişler sürecek.

Kovid-19 testi pozitif kişiler ile temas edenler, semptom takibi yaparak ve maske takarak dışarı çıkabilecek.

Testi pozitif çıkan ve ev karantinasına alınan hastalar, karantina süresince evden çıkamayacak ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kabul edemeyecek.

KKTC'ye gelişlerde tam aşılı veya hastalığı geçiren kişiler için Kovid-19 test zorunluluğu martta kaldırılmıştı.

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