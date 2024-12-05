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Dünya

KKTC'den, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), son dönemde silahlanma faaliyetlerini artırdığını belirterek, bunun bölgedeki "hassas dengeleri değiştirme" tehlikesi taşıdığını bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
KKTC'den, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine tepki

Ankara

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, GKRY'nin, son dönemde ABD gibi güçleri "arkasına alarak kurduğu stratejik ortaklıklar" sayesinde silahlanma faaliyetlerini artırdığı vurgulanarak, "ABD yönetiminin stratejik ortaklık kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne vermekte olduğu desteğin ve İsrail ve Fransa gibi ülkelerin Kıbrıs Rum tarafı ile yaptığı askeri işbirliklerinin bölgedeki hassas dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığını uzun bir süreden bu yana ısrarla ifade etmekteyiz." denildi.

"Rum tarafının bu cesareti hangi güçlerden aldığı ortadadır"

Son günlerde GKRY'nin, İsrail'in hava savunma sistemini Kıbrıs Rum savunma sistemine dahil etme ve NATO üyeliği konusunda girişimler yapmakta olduğu yönünde basında haberler yer aldığı hatırlatılan açıklamada, "Avrupa Birliği tarafından yapılan tarihi hata ile Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılmadan önce gayriyasal bir şekilde tek taraflı olarak üyeliğe kabul edilen Rum tarafı, NATO ittifakının genişleme kararının oy birliği ile alındığını unutmuş olacak ki NATO'ya üye olmayı düşünecek kadar cesaretlendirilmiştir. Rum tarafının bu cesareti hangi güçlerden aldığı ortadadır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, GKRY'nin "bugün bazı güçlerin çıkarları doğrultusunda askeri bir üs haline getirilmeye çalışılmasına", Ada'nın eşit sahipleri olarak karşı mücadelenin sürdürüleceğinin altı çizildi.

Rum tarafının "sözde güvenlik tehdidi" altında olduğu gerekçesiyle silahlanma faaliyetlerini artırdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"(Silahlanma faaliyetleri) İleride tüm Ada'ya bir felaket getirme olasılığı çok yüksektir. Dolayısıyla, bir kez daha ilgili tüm tarafları sağduyu ile hareket etmeye ve uluslararası aktörleri Kıbrıs Rum kesimini cesaretlendirmekten vazgeçmeye davet ediyoruz."



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