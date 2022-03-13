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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da “Kaan Uygulama Eğitimleri Açılış Programı”nda konuşuyor. İstanbul'da kar yağışının beyaza bürüdüğü Yavuz Sultan Selim Camisi havadan görüntülendi. -VTR
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Dünya

KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Ekip   | 13.03.2022
KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Lefkoşa

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazköy bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne-Lefkoşa ana yolunun St. Hilarion Kavşağı ile Girne'deki Sevgi Çemberi arasındaki yol trafik akışına kapatıldı.

Ayrıca Lefkoşa'daki Alevkayası-Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

KKTC'li çok sayıda vatandaşın, ülkede etkili olan kar yağışıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptığı görüldü.

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