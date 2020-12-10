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Dünya

KKTC'de yeni hükümet ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti, ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı'nı Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.12.2020
KKTC'de yeni hükümet ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Lefkoşa

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Başbakanlıkta yapıldı.

Saat 17.30'da başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, hükümet programı ele alındı.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Başbakan Saner'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da hazır bulundu.

KKTC'de yeni koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmış, bugün KKTC Cumhuriyet Meclisine sunulmuştu.

"Hedefimiz cuma gününe kadar Meclisten güvenoyu almak"

Bugün görevine başlayan Başbakan Saner, toplumun önündeki sorunları tek tek çözmek için çalışacaklarını belirtmişti.

Saner, kendilerini bekleyen zorlu bir süreç olduğuna dikkati çekerek, halktan kendilerine güvenmesini beklediklerini kaydetmişti.

Hükümet programını pazartesi Cumhuriyet Meclisine sunacaklarını dile getiren Saner, "Hedefimiz cuma güne kadar Meclisten güvenoyu almaktır." ifadesini kullanmıştı.

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