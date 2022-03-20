Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,917.90
BTC/USDT
41,739.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde halka hitap ediyor
logo
Dünya

KKTC'de son 46 yılın 'en soğuk' mart ayı yaşanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bu yıl mart ayında sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20 santigrat derecenin altında seyrettiğini belirterek son 46 yılın "en soğuk" mart ayının yaşandığını söyledi.

Ekip   | 20.03.2022
KKTC'de son 46 yılın 'en soğuk' mart ayı yaşanıyor

Ankara

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Buran, "Mart ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin (20 santigrat derece) altında seyrediyor. Geçmiş yıllara baktığımız zaman neredeyse ayın tamamında normalinden düşük sıcaklıkların yaşandığı bir yıl yok. İlk kez yaşıyoruz. Bu yıl mart ayında ortalama sıcaklık son 46 yılın 'en düşük' seviyesinde seyrediyor." dedi.

Buran, Kıbrıs genelinde 13 Mart'taki kar yağışının, son 46 yılın mart ayında Ada genelinde kaydedilen ikinci kar yağışı olduğunu söyledi.

13 Mart’taki kar yağışını iklim değişikliğine bağlamanın "yanlış" olacağını ifade eden Buran, Meteoroloji Dairesinin iklim değişikliğinin Ada üzerindeki etkilerini izleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Buran, iklim değişikliğinin, kısa süreli şiddetli yağışlar, şehirlerde seller, şiddetli rüzgar ve fırtınalar, kurak dönemler ve toz taşımı olarak bölgede etkilerini hissettirdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bin 809'a çıktı
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

KKTC'de son 46 yılın 'en soğuk' mart ayı yaşanıyor

KKTC'de son 46 yılın 'en soğuk' mart ayı yaşanıyor

Kars'ta köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti

KKTC'de 'Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı' düzenlendi

KKTC'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi

KKTC'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi
Türkiye, deniz taşımacılığıyla İsrail, Libya ve Lübnan'dan turist çekecek

Türkiye, deniz taşımacılığıyla İsrail, Libya ve Lübnan'dan turist çekecek
Van'da köylülerin kış eğlencesi 'köse-gelin' geleneği yaşatılıyor

Van'da köylülerin kış eğlencesi 'köse-gelin' geleneği yaşatılıyor