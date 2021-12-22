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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de son 24 saatte 179 Kovid-19 vakası görüldü

Muhammet İkbal Arslan   | 22.12.2021
KKTC'de son 24 saatte 179 Kovid-19 vakası görüldü

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 179 Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 33 bin 672'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, son 24 saatte yapılan 15 bin 388 testte 139'u yerel, 179 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti ve 250 kişi taburcu edildi.

2 bin 302 kişinin tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 14 hasta bulunuyor.

KKTC'de toplamda 33 bin 672 vaka tespit edildi, 133 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bugün 2 bin 263 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 883 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 103 bin 603 test sonucunda 883 yeni vaka saptandı ve 1 kişi yaşamını yitirdi.

Rum basınındaki habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, salgın sürecinde tespit edilen toplam vaka sayısının 147 bin 685'e, toplam can kaybının 624'e ulaştığını açıkladı.

Rum kesiminde, 64'ü ağır olmak üzere 172 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

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KKTC'de son 24 saatte 179 Kovid-19 vakası görüldü
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