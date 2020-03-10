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Dünya

KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okullar tatil edildi.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.03.2020
KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.

Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

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