KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okullar tatil edildi.
Lefkoşa
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.
Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.
Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.