KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı
Başbakan Tatar, üç aylık bir süre için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 5 bin lira üzerindeki maaşlarda yüzde 25 kesinti yapılacağını, en yüksek maaşın 8 bin 500 lirayı geçmeyeceğini duyurdu.
Lefkoşa
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı alınan "Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" isimli ekonomik tedbir paketini açıkladı.
Başbakan Tatar, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 tehdidiyle mücadelede kullanılmak üzere diğer bütçe ödeneklerinden tasarruf edileceğini ve 30 milyon liralık kaynak sağlanacağını bildirdi.
Üç aylık bir süre için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında net 5 bin lira üzerindeki maaşlarda yüzde 25 kesinti yapılacağını kaydeden Tatar, net 5 bin liranın altındaki maaşlarda ise kesinti yapılmayacağını ve en yüksek maaşın 8 bin 500 lirayı geçmeyecek şekilde düzenleneceğini söyledi.
Tatar, başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve siyasi kamu görevlilerinin maaşlarından yüzde 56'ya varan kesintiler yapıldığını da kaydetti.
Başbakan Tatar'ın reel sektörü desteklemek adına ayrılan kaynak tutarının toplamda 750 milyon lira olacağını bildirdi.
Tatar, Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına 2020 yılı nisan ve mayıs ayları için İstihdamı Destekleme Fonu'ndan işletmelerin devamlılığı ve istihdamın sürekliliği şartıyla 1500 liralık ücret desteği sağlanacağını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.