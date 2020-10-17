KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 5. ölüm
KKTC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle beşinci can kaybı yaşandı.
Lefkoşa
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KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 79 yaşındaki bir KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Merhumun 12 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydeden Pilli, daha önce bypass ameliyatı geçirdiğini, kalp pili bulunduğunu ve kalp yetmezliği, hipertansiyon ile diyabet gibi kronik hastalıklar taşıdığını da belirtti.
Bakan Pilli, merhum için Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
KKTC'de daha önce hayatını kaybedenlerin ikisi KKTC, ikisi de Alman vatandaşıydı.
5 yeni vaka
Öte yandan, Bakan Pilli, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de 5 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 829'a yükseldiğini açıklamıştı.
Pilli, tedavisi tamamlanan 777 kişinin taburcu olduğunu ve 48 hastanın tedavisinin sürdüğünü kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.