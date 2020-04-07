KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 3. can kaybı
KKTC'de yeni tip koronavirüs kaynaklı 3. ölüm kayıtlara geçerken, ilk kez bir KKTC vatandaşı Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.
Lefkoşa
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-9) kaynaklı 3'üncü ölüm kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi süren 74 yaşındaki KKTC vatandaşı bu sabah hayatını kaybetti.
Hastanın aynı zamanda hipertansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunduğu bildirildi.
KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne kadar toplamda 92 vaka tespit edildi. KKTC'de Kovid-19 sebebiyle 2 Alman turist hayatını kaybetmişti.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yaptığını açıklamada, KKTC'de bugüne kadar toplam 3 bin 108 test yapıldığını, 43 kişinin taburcu edildiğini, 47 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtmişti.