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Dünya

KKTC'de Ercan Havalimanı 3 ayda yaklaşık 870 bin yolcuya hizmet verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı'nın, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 869 bin 448 yolcu ile 6 bin 78 uçağa hizmet verdiği bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan   | 12.09.2022
KKTC'de Ercan Havalimanı 3 ayda yaklaşık 870 bin yolcuya hizmet verdi

Lefkoşa

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, KKTC'ye haziranda 277 bin 879 yolcu gelip giderken, temmuzda bu rakam 292 bin 8, ağustosta ise 299 bin 561 oldu.

Haziranda Ercan Havalimanı'na 2 bin 82 uçak iniş-kalkış yaparken, temmuzda bu sayı 2 bin 18, ağustosta ise 1978 olarak gerçekleşti.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında 424 bin 256 yolcu KKTC'ye giriş yaparken, 445 bin 192 yolcu ise çıkış yaptı.

Salgın önlemleri sürüyor

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, turizm ve eğitim adası olarak yolcu sayısının artırılmasında, Turizm ve Çevre Bakanlığı başta olmak üzere, turist getiren hava yolları, turizm firmaları ve ilgili diğer kurumların çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti.

Salgının henüz sona ermediğine dikkati çeken Özçelik, Ercan Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Kovıd-19'a karşı aldığı kararların uygulanmaya devam ettiğini belirtti.



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