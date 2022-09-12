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Dünya

Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Romanyalı mevkidaşı Ionel Scrioşteanu ile Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Esra Taşkın   | 12.09.2022
Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı

Paris

Beaune, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Fransa'nın lojistik uzmanlığı sağlayacağını bildirdi.

Ukrayna'nın Paris Büyükelçisi Vadym Omelchenko'nun da imza töreninde bulunduğunu belirten Beaune, "Ukrayna'ya desteğimiz tam." ifadesini kullandı.

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