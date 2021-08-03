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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de aşısız kişilerin PCR testleri ücretli olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşı olmayan vatandaşların PCR testi için ücret ödeyeceği bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan   | 03.08.2021
KKTC'de aşısız kişilerin PCR testleri ücretli olacak

Lefkoşa

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararları açıkladı.

Saner, askeri yasak bölge olmaktan çıkarılan Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'luk kısmı için Başbakanlık altında Gazimağusa Belediyesinin de müdahil olacağı bir İcra Komitesi kurulacağını belirtti.

Maraş'ta devir işlemlerinin yapılması veya mevcut konutlar ile yıkılan konutların durumunun da Bakanlar Kurulunca ele alındığını ifade eden Saner, kurulacak İcra Komitesi'nin bölgede yapılacak çalışmaların değerlendirilmesine karar vereceğini söyledi.

Saner, Maraş'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde takas, tazminat, iade yöntemiyle eski mülk sahiplerinin KKTC egemenliği altında yaşamayı kabul etmeleri halinde gelmelerine ve bu bölgedeki Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) mallarının da Evkaf Dairesinin incelemesi sonucu kendi mallarına sahip çıkmaları yöntemiyle değerlendirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Saner, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı ciddi şekilde etkilediğine dikkati çekerek KKTC'nin de bundan nasibini aldığını ancak vaka sayılarında düşüşe geçildiğini, bugün 80'i yerel 94 vaka olduğunu anlattı.

Tüm ülkede 172 bin vatandaşa tek doz, 145 bin vatandaşa ise çift doz aşı yapıldığını belirten Saner, 15 gün içerisinde ikinci dozların tamamlanmasıyla toplam 217 bin KKTC vatandaşının çift doz aşılanmış olacağını dile getirdi.

Saner, aşılı kişilerin kapalı alanlara, özellikle devlet dairelerine giriş çıkışlarının herhangi bir işleme tabi tutulmadan serbest olacağını, aşısız vatandaşlardan ise devlet dairelerine girebilmek için 3 günlük PCR veya antijen testi isteneceğini kaydetti.

Aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını açıklayan Saner, yapılacak aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

Günlük ortalama 10-15 bin olan test sayılarının geçen hafta itibarıyla 25 bine çıktığını ifade eden Saner, Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gören 70, yoğun bakımda ise 6 hasta bulunduğunu dile getirdi.

Ellerinde 45 bin Sinovac aşısı bulunduğuna işaret eden Saner, 45 bin dozun 35 binlik kısmının ikinci doz aşı olarak kullanılacağını aktardı.

Türkiye'deki felaketzedelere destek kampanyası

Saner, Türkiye'deki yangınların devam ettiğini ve bundan derin üzüntü duyduklarını belirterek, her zaman ana vatan Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Felaketzedelere destek için kampanya başlatılması konusunda da Bakanlar Kurulunda karar alındığını bildiren Saner, elde edilecek birikimlerle Türkiye'de sıkıntı yaşayan, felakete uğrayan vatandaşların yaraları sarılırken KKTC'nin de katkıda bulunmasını hedeflediklerini vurguladı.

Kampanya gelirlerinin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını dile getiren Saner, Türkiye'deki yetkililere birikimleri aktaracaklarını kaydetti.

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KKTC'de aşısız kişilerin PCR testleri ücretli olacak
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