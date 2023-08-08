Dolar
27.02
Euro
29.56
Altın
1,928.15
ETH/USDT
1,839.00
BTC/USDT
29,400.00
BIST 100
7,390.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
logo
Dünya

KKTC'de 59 yıl önce Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar törenle anıldı

Rumların 59 yıl önce Erenköy'e kara ve denizden başlattıkları ablukaya direnirken şehit olanlar KKTC'de düzenlenen törenle anıldı.

Mehmet Kemal Firik  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
KKTC'de 59 yıl önce Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar törenle anıldı

Lefkoşa

Erenköy'de gerçekleştirilen anma törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zerrin Kandemir, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer ile şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesiyle başladı.

Şehitlik Özel Defteri'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçildi.

Tatar burada yaptığı konuşmada Erenköy Direnişi'nin 59. yılında şehitlerin manevi huzurunda bulunduklarını belirterek, Erenköy Direnişi'nin çeşitli anlamlarda benzerlikleri ile Kıbrıs Türk halkı için küçük bir Çanakkale Zaferi olduğunu vurguladı.

Erenköy'de çoğunluğu yüksek öğrenim öğrencisi Kıbrıs Türklerinin kendilerinden sayıca üstün Rum güçlere karşı direniş gösterdiklerini hatırlatan Tatar, "Erenköy’de Kıbrıs Türkleri bir destan yazdı. Bu destanla, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’taki Türk varlığının ilelebet devam edeceğini bütün dünyaya haykırdı." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Erenköy Direnişi'ne destek için yapılan hava harekatında Rumlara esir düştükten sonra şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i de rahmetle anan Tatar, "Buraya komutan olarak görevlendirilen Rıza Vuruşkan’ın 7 Ağustos akşamı gönderdiği 'Artık dayanamıyoruz, son noktadayız. Müdahale edilemeyecekse hepimiz şerefimizle şehit olacağız' mesajının ardından Türk jetleri Cengiz Topel’in önderliğinde adeta gökleri yararcasına buralara müdahale etti. 8 Ağustos 1964'te Türk uçakları, Rum-Yunan ikilisinin çete ve teröristlerini püskürtmek suretiyle Erenköy mücadelesini taçlandırdılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının tarih sahnesinden silinmesine ramak kala Erenköy'de kazanılan zaferin o dönem herkese moral verdiğini dile getirerek, iki devletli siyaseti eleştirenlere en büyük cevabın o gün ödenen bedeller, Türk halkının içinden geçtiği soykırımlar ve toplu imha planları ile bunlara karşı ölümü göze alarak direnen halk olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla şehitlik önünde yer alan ve yenilenen "Komando" heykelinin açılışı yapıldı, müze ziyaret edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan atıl alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyelere tebrik
Süresi dolan yivsiz tüfek ruhsatnameleri 1 Eylül'e kadar yenilenebilecek
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu
Tekirdağ'daki bazı plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı

Benzer haberler

KKTC'de 59 yıl önce Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar törenle anıldı

KKTC'de 59 yıl önce Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar törenle anıldı

Şehit Pilot Yüzbaşı Topel'in naaşını teslim alan doktor ile Erenköy Direnişi gazileri o günleri anlattı

KKTC'de "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle kutlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet