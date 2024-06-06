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Dünya

KKTC'de 45,5 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde hava sıcaklığının 45,5 dereceye ulaşmasıyla 1975'ten bu yana haziranda en yüksek sıcaklık kaydedildi.

Zeynep Katre Oran  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
KKTC'de 45,5 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Ankara

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Güzelyurt'ta termometreler 45,5 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı." ifadesi kullanıldı.

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