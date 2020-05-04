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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de 17 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Pilli, ülkede son 17 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 04.05.2020
KKTC'de 17 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 419 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Testlerin sonucuna göre, 6 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını belirten Pilli, toplam test sayısının 15 bin 428'e ulaştığını ifade etti.

Pilli, KKTC'de bugüne dek 108 vaka görüldüğünü ve 4 kişinin virüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan birçok iş yerinin bugün yeniden açıldığını ifade eden Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemine bir kez daha dikkati çekti.

Rum kesiminde 2 yeni vaka

Rum basınındaki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı, bugün bin 490 test yapıldığını ve 2 yeni vakanın görüldüğünü duyurdu.

Kıbrıs Rum kesiminde toplam vaka sayısının 874'e ulaştığı belirtildi. Rum kesiminde virüs sebebiyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

Bugün KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı son bulurken Rum kesiminde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlem ve kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

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