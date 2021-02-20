Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi görevden alarak, yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel'i getirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 20.02.2021
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

Lefkoşa

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner kabinede değişikliğe gitti.

Saner, Sağlık Bakanı Pilli'yi görevden alarak, yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel'e görev verdi.

Üstel'den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabine değişikliğine ilişkin kararı onayladı.

Başbakan Saner, "Sayın Ali Pilli 20 aya yakın süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum." ifadelerini kullandı.

KKTC halkına yıllarca bir sağlıkçı ve bakan olarak hizmet veren Üstel'in de yeni görevini başarıyla yapacağına inandığını dile getiren Saner, Canaltay'ın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında başarılı olacağını kaydetti.

"Hedefimiz bir an önce salgın sürecini atlatmak"

Saner, "Hep belirtiğim üzere bizim hedefimiz, devletimizin yaşatılıp yüceltilmesi, bir an önce salgın sürecini atlatmamız ve ülkemizi layık olduğu ekonomik gelişmişlik seviyesine en kısa sürede ulaştırmaktır. Bütün çabalarımız ve yaptıklarımız buna yöneliktir. Halkımızın bilgisine getirir, en derin saygı ve sevgilerimi sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a karşı aşılama programına hafta sonu da devam ediliyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti
İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı
Sağlık Bakanı Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
İtalya'da Kovid-19 salgını bir yılını tamamladı

Benzer haberler

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

KKTC'de yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' itirafçı oldu

KKTC'de 22 Şubat itibarıyla 'kademeli açılma' süreci başlıyor

KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı

KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı
Türk Kızılaydan KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği

Türk Kızılaydan KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği
KKTC'de Kovid-19 aşılama programı aralıksız devam ediyor

KKTC'de Kovid-19 aşılama programı aralıksız devam ediyor