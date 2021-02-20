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Dünya

AB Myanmar'da protestoculara müdahale edilmesini şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlere müdahale edilmesini şiddetle kınadı.

Ata Ufuk Şeker   | 20.02.2021
AB Myanmar'da protestoculara müdahale edilmesini şiddetle kınadı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Barışçıl sivil protestoculara yönelik saldırıları "şiddetle kınadığını" belirten Borrell, Myanmar ordusunu ve güvenlik güçlerini sivillere yönelik şiddeti derhal durdurmaya çağırdı. Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 22 Şubat'ta yapılacak toplantısında, Myanmar'daki son gelişmeleri değerlendirip uygun kararlar alacaklarını aktardı.

Bazı askeri yetkililer hakkında yaptırım kararı bekleniyor

Myanmar, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı gündeminde ilk sırada bulunuyor. Bakanların, Myanmar'daki askeri darbe sonrasında bazı askeri yetkililerin hakkında mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırım kararı alması bekleniyor.

Myanmar'da bugün, darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlere müdahale eden güvenlik güçlerinin, kalabalığa ateş açması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve AB başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

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