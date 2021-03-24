KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'a tebrik
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı yeniden partisinin genel başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Tatar, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.