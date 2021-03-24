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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'a tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı yeniden partisinin genel başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.03.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'a tebrik

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Tatar, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı.

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