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Dünya

KKTC Başbakanı Üstel: İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizinle birlikte ve istikrar içinde geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Muhammet Tarhan  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
KKTC Başbakanı Üstel: İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz Fotoğeaf: Barış Oral/AA

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizinle birlikte ve istikrar içinde geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bizler bir oldukça, bizler birlikte oldukça, bizler ilişkilerimizi güçlü tuttukça kimse bizi yıkamaz. Birbirimizden koparamaz." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Baş başa ve heyetler arası toplantılarda KKTC'yi "Türkiye Yüzyılı"nın bir parçası haline getirecek ve KKTC'ye geleceğin kapılarını açacak önemli projeleri değerlendirdiklerini kaydeden Üstel, yakın zamanda yeni Ercan Havalimanı projesiyle ilgili son çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

Üstel, "20 Temmuz'da sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle yeni havalimanımızı açacak ve yıllardır çektiğimiz hasrete bir son vermiş olacağız." dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişiminin önünü açacak, yaşamsal projelerin hayata geçirilmesi ve devletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak halkımızın güven ve refah içerisinde gelecek yolculuğuna devam edebilmesi için Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri yaşamsaldır, vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Heyetler arası gerçekleşen görüşmelere de değinen Üstel, KKTC'de yarım kalan tüm yol projelerinin tamamlanması, ihtiyaç duyulan tüm okulların yapılması, okulların depreme dayanıklı hale gelebilmesi için güçlendirme çalışmalarının yapılması, Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılması ve Girne ve Güzelyurt hastanelerinin tamamlanması ve diğer bazı projeler konusunda Türk hükümetinin tam desteğini aldıklarını söyledi.

Üstel, söz konusu projelerin başlatılmasının KKTC'nin de "Türkiye Yüzyılı"nın bir parçası haline gelmesi anlamına geleceğini belirtti.

Görüşmede, enflasyondan kaynaklı sıkıntıların aşılması konularını da ele aldıklarını belirten Üstel, bu konuda Türkiye'nin tam desteğini almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Üstel, öte yandan "İlk Evim" konut kredileri gibi gençlere yönelik destekleri hemen başlatacaklarını belirterek, özel sektör, sanayi, tarım ve hayvancılığa sağlanacak hibe ve kredi destekleri konusunda Türkiye'den ciddi destek sağladıklarını vurguladı.

"İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz"

Tüm görüşmelerde karşılıklı siyasi istikrarın sürmesi ve korunması konusuna vurgu yaptıklarını kaydeden Üstel, "Hükümetimiz istikrarlı şekilde görevinin başındadır ve istikrarlı şekilde görevinin başında olmaya devam edecektir." dedi.

Üstel, "iki devletli çözüm" vizyonuna da hükümet olarak tam destek verdiklerini belirterek, KKTC'nin dünyadaki yerini alabilmesi için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

KKTC halkına ve hükümetine her alanda verdikleri desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Üstel, "İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizinle birlikte ve istikrar içinde geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bizler bir oldukça, bizler birlikte oldukça, bizler ilişkilerimizi güçlü tuttukça kimse bizi yıkamaz. Birbirimizden koparamaz." diye konuştu.

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