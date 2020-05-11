KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu'nda alınan yeni kararları açıkladı.
Lefkoşa
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Özersay, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı programda, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları anlattı.
Özersay, 30 Haziran'a kadar okullar ve eğitim kurumlarının kapalı kalacağını belirterek, "Bu okul dönemi, eğitim açısından kapanmıştır." dedi.
1 Haziran'a kadar geceleri uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edeceğini kaydeden Özersay, pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağının 18 Mayıs itibarıyla kalkacağını söyledi.
Berberler 20 Mayıs itibarıyla açılıyor
Özersay, "20 Mayıs'tan itibaren berberler ve kuaförler sadece saç kesimi ve bakımı için açılacak.'' ifadesini kullandı. Özersay, berber ve kuaförlerde bunların dışında diğer hizmetlerin verilmeyeceğini bildirdi.
"Berberler randevuyla çalışacak, maske takmak zorunlu olacak. Sakal tıraşı yasak olacak." diyen Özersay, 18 Mayıs'ta bireysel anlamda yapılan sportif faaliyetler ve antrenmanların, spor alanlarında ve sahalarında serbest olacağını söyledi.
Özersay, piknik alanları ve çocuk parklarının da 1 Haziran'a kadar kapalı olacağını belirterek, "1 Haziran itibarıyla olağan ikamet yerleri KKTC'de bulunanların tamamı ülkeye giriş yapabilecek ancak bu kişiler 14 gün karantinada kalacak." dedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.