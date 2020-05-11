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Dünya, Koronavirüs

KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu'nda alınan yeni kararları açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.05.2020
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar

Lefkoşa

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Özersay, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı programda, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları anlattı.

Özersay, 30 Haziran'a kadar okullar ve eğitim kurumlarının kapalı kalacağını belirterek, "Bu okul dönemi, eğitim açısından kapanmıştır." dedi.

1 Haziran'a kadar geceleri uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edeceğini kaydeden Özersay, pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağının 18 Mayıs itibarıyla kalkacağını söyledi.

Berberler 20 Mayıs itibarıyla açılıyor

Özersay, "20 Mayıs'tan itibaren berberler ve kuaförler sadece saç kesimi ve bakımı için açılacak.'' ifadesini kullandı. Özersay, berber ve kuaförlerde bunların dışında diğer hizmetlerin verilmeyeceğini bildirdi.

"Berberler randevuyla çalışacak, maske takmak zorunlu olacak. Sakal tıraşı yasak olacak." diyen Özersay, 18 Mayıs'ta bireysel anlamda yapılan sportif faaliyetler ve antrenmanların, spor alanlarında ve sahalarında serbest olacağını söyledi.

Özersay, piknik alanları ve çocuk parklarının da 1 Haziran'a kadar kapalı olacağını belirterek, "1 Haziran itibarıyla olağan ikamet yerleri KKTC'de bulunanların tamamı ülkeye giriş yapabilecek ancak bu kişiler 14 gün karantinada kalacak." dedi.


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