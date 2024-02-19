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Dünya

Kızılhaç: Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişi kayıp

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Kızılhaç: Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişi kayıp

Cenevre

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), savaş sebebiyle kaybolan kişilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, bu kayıp kişilerin esir alındıkları, öldürüldükleri veya evlerinden ayrıldıkları bildirildi.

Açıklamada, kayıp kişilerin akıbetini açıklığa kavuşturmak için çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

ICRC'nin Merkezi İzleme Ajansı Bürosu Başkanı Dusan Vujasanin, ailelerin, kayıp yakınlarının başına ne geldiğini bilmeye haklarının bulunduğunu kaydetti.

Vujasanin, binlerce kayıp kişinin, aileleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

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