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Dünya

Kızılhaç, Darfur'da yaşanan şiddet nedeniyle binlerce Sudanlının Çad'a geçtiğini bildirdi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'da binlerce kişinin, ülkenin batısındaki Darfur eyaletinde artan şiddet nedeniyle komşu ülke Çad'ın doğusunda bulunan Tine kasabasına geçtiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Kızılhaç, Darfur'da yaşanan şiddet nedeniyle binlerce Sudanlının Çad'a geçtiğini bildirdi

Cenevre

ICRC, Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar dolayısıyla yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Binlerce Sudanlı mülteci, Darfur'da artan şiddet nedeniyle Çad'ın doğusundaki Tine kasabasına geçti." ifadeleri kullanıldı.

Silahlı şiddetten kaçan insanların büyük çoğunluğunun, yaşam koşullarının zaten kötü olduğu Zamzam Mülteci Kampı'ndan gelen kadınlar ve çocuklar olduğu bildirildi.

Açıklamada, Sudanlı mültecilerin çok zorlu koşullarda Çad'a geçebildiği ve özellikle çocukların sıcak hava koşullarından etkilendiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dün, nisanda 40 binden fazla Sudanlının, Darfur'da artan şiddet dolayısıyla Çad'ın doğusuna kaçtığını açıklamıştı.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

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