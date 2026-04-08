Kırgızistan'ın BMGK daimi olmayan üyelik adaylığına ilişkin program düzenlendi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türkiye olarak, diplomatik temsilcilikler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarla Kırgızistan'ın, 2027-2028 dönemi BMGK daimi olmayan üyelik adaylığını her platformda destekleyeceklerini bildirdi.

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde bir otelde "Kırgızistan'ın Son Yıllarda Kaydettiği Başarılar ve Kalkınma Hedefleri-2027-2028 Dönemi BMGK Daimi Olmayan Üyeliğine Adaylığı" programı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, programdaki konuşmasına, Kırgızistan'a ve Kırgız halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Kırgızistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin kadim tarihi bağlar, ortak kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik duygusuyla geçmişten geleceğe doğru ilerlediğini belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Şüphesiz bu duruş ve vizyon, esasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde üye ülkelerimizin ve daha da genel olarak gönül coğrafyamız olarak değerlendirdiğimiz Türk dünyasının bir vizyonudur. Bu bakımdan bugün bir araya gelme sebebimiz olan Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine yönelik adaylığı sadece Kırgızistan'ın bir diplomatik girişimi değil aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatının ve bahsettiğim geniş Türk dünyası coğrafyası açısından da eşsiz bir girişim olarak tarihe önemli bir not düşmektedir."

Dünyada önemli kırılmaların ve sınamaların yaşandığına işaret eden Zorlu, bunlardan ilkinin ve en önemlisinin dünyanın kuralsızlık ve kurulsuzluk özelinde yaşadığı sınamalar olduğunu söyledi.

Kürşad Zorlu, şöyle devam etti:

"Ben merkezli siyaset anlayışıyla uzak coğrafyalardan tanzim girişimleri, uzak coğrafyalara yönelen bu tehditler, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merkezinde yer aldığı bölgemiz coğrafyasını yakından ilgilendirmekte, derinden etkilemektedir. İşte burada bir ses yükseliyor. Burada bir duruş gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği 'Dünya beşten büyüktür' sözü, dünyayı adalet çizgisinden çıkarmak isteyen bu anlayışa karşı esasında adaletin vücut bulmuş halidir. Şimdi küresel sistemin önünde iki tercih ve yol olduğunu söylemek mümkündür. Ya bu kuralsızlığa karşı bölgesel ve küresel ölçekte işbirliği ve dayanışmamızı artıracağız ya da bu kuralsızlık karşısında adım adım ayrışarak farklı coğrafyalarda bu zulüm ve kuralsızlığın tahkimi altında kalacağız. İşte bu bakımdan Türk Devletleri Teşkilatının ortaya koyduğu duruş, birliktelik ve çizdiği vizyon sadece bölgesel işbirliği değil, aynı zamanda küresel barış, uyum, istikrar temelinde de artık büyük ve önemli bir aktör olma yolunda bizlere önemli bir sorumluluk yüklemektedir."

Kırgız Cumhuriyeti'nin BMGK geçici üyelik başvurusunun kendilerine gurur verdiğini dile getiren Zorlu, bu durumun, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) için de yeni bir heyecan vesilesi olduğunu aktardı.

TDT'nin kurulduğu günden itibaren 40'tan fazla işbirliği gerçekleştirdiğini anımsatan Zorlu, "İnşallah 15 Mayıs tarihinde Türkistan şehrinde gayriresmi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz ve ardından yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde resmi zirvemizi gerçekleştirmiş olacağız. Bir örnek vermek istiyorum. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla aramızdaki müzakere konularından birisi, pasaportsuz, sadece kimlik belgesiyle dolaşımın sağlanabileceğinin bir arayışı içerisindeyiz. Bu müzakere iklimine gelmiş olmamız bile gerçekten çok sevindirici, büyük güç verici bir durumdur." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin, BMGK geçici üyeliği konusunda daha önce 4 kez sorumluluk üstlendiğini, Kazakistan'ın da 2017'de bu görevi yürüttüğünü hatırlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak, diplomatik temsilciliklerimiz başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla Kırgızistan'ın bu adaylığını her platformda destekleyeceğimizi, yanında duracağımızı ve bunun için gayret göstereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu gücümüzü inşallah birleştirme konusunda hep birlikte ileriye taşıyacağız. İnşallah Kırgızistan Cumhuriyeti'nin üstleneceği bu misyon ve orada koyacağı duruş ve ilkeli yaklaşım sadece Kırgızistan değil bütün Türk Devletleri Teşkilatının da her bir yönüyle bu küresel mecrada barış, güven, uyum ve birlikte yükseliş adına ortaya koyduğumuz değerlerin de yeni bir yükseliş dönemi olacağına yürekten inanıyorum."

"Kırgızlı kardeşlerimizi BMGK üyesi olarak göreceğiz ve alkışlayacağız"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Türkiye ve Kırgızistan'ın kardeş ülke olduklarını belirterek, bunun duygusal bir söz olmadığını, maddi bir gerçeklik olduğunu vurguladı.

Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 3 yıldır, 5 yıldır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok yüksek sesle, çok inanarak, büyük bir dirayetle 'Dünya beşten büyüktür' diye bağırdı, haykırdı ve haykırmaya devam ediyor. Bunun manası şu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası düzen yıkıldı. Birleşmiş Milletler de fonksiyonunu kaybetti. Kurallar da fonksiyonunu kaybetti. Dolayısıyla yeni bir dünyaya doğru yol alıyoruz. İnşallah bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerini alacaktır. Buna çalışıyoruz. Bu sırada Kırgızlı kardeşlerimizi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak inşallah önümüzdeki dönemde göreceğiz ve onları alkışlayacağız."

"Vereceğiniz destekler çok önemli"

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da BM'nin yapısına ve amaçlarına ilişkin bilgi verdi.

Somali, Pakistan, Panama, Yunanistan ve Danimarka'nın, 6 Haziran 2024'te yapılan seçimlerde BMGK geçici üyeliğine seçildiğini ve bu görevlerinin yıl sonunda biteceğini vurgulayan Beyazıt, Türkiye'nin de 1951, 1954, 1961 ve 2009'da geçici üyelik yaptığını hatırlattı.

Bu dönemlerde Türkiye'nin, uluslararası barış, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla önemli çalışmalara katkı sağladığını ifade eden Beyazıt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu kürsüsünden uluslararası barış ve güvenliği korumak için konuşmalar yaptığını anımsattı.

Kırgızistan'ın 35 yıl önce ilan ettiği bağımsızlığını Türkiye'nin ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlatan Beyazıt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırgızistan bizim ata yurdumuzdur. Bizim vatanımızdır. Dolayısıyla Kırgızistan'la Türkiye'nin bağları çok daha anlamlı ve çok daha kıymetlidir. Biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte varız ve biz birlikte bir geleceğiz. İnanıyorum ki Kırgızistan, sahip olduğu vizyon ve kararlılıkla uluslararası sistemde çok daha güçlü bir yer edinecektir. Bu vesileyle, Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyeliğine adaylığı konusunda siz değerli milletvekili arkadaşlarımızdan dostluk grubu olduğunuz ülkelerin dostluk grubu başkanlarıyla, meclis başkanlarıyla, oradaki hükümetlerle yapacağınız görüşmelerde Kırgızistan'a vereceğiniz destekler bizim için çok önemlidir."

Küresel adaletsizliğin giderilmesi için hep birlikte çalışmak mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Beyazıt, Kırgızistan'a BMGK geçici üyeliğine adaylık yolunda başarılar diledi.

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev da Kırgız Cumhuriyeti'nin son 5 yıldaki başarılarını ve kalkınma hedeflerini anlattı, ülkesinin 2027-2028 dönemi için BMGK daimi olmayan üyeliğine yönelik adaylığı hakkında bilgi verdi.