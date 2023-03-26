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Dünya, Ramazan 2023

Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri ramazanda toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor

Kırgızistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler, 1944 yılından bu yana toplu iftar geleneğini ev ve köy camilerinin avlusunda kurdukları sofralarda yaşatıyor.

Nazir Aliyev Tayfur  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri ramazanda toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Ahıskalı Türklerinden Ziya Balabekov ve ailesi, ramazan ayının gelmesiyle köy camisinin avlusunda düzenlediği iftar programına köy sakinlerini, akrabalarını ve komşularını davet etti.

Cami avlusunda verilen iftarı erkekler hazırlarken, sofraların kurulmasına yakın akrabaların gelinleri ve komşu kızları destek oldu.

Akşam ezanını duyduktan sonra su ve hurma ile oruçlarını açan 200 kişiye iftar sofrasında etli pilav ikram edildi.

Erkek ve kadınlara ayrı yerlerde masalar kuruldu.

İftar sofrasına 200 kişi katıldı

Balabekov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar programına köyden ve komşu köylerden 200 kişinin katıldığını söyledi.

Ramazan ayının çok güzel geçtiğini belirten Balabekov, "İftar programını bayram gibi görüyoruz. Allah'a çok şükür sofralarımızda her şey var. Hiçbir eksiğimiz yok." dedi.

Ahıska Türkleri iftarlarını 78 yıldır birlikte yapıyor

Ahıska Türkü İsmail Aziz de Türklerin Ahıska'dan sürgün edilmesinin üzerinden yaklaşık 78 yıl geçtiğini belirtti.

Sürgünden sonra geçen zaman zarfında dil ve dinlerinde olduğu gibi örf ve adetlerini de yitirmediklerini vurgulayan Aziz, "Bizler nerede olursak olalım iftarlarımızı birlikte yapıyoruz. Teravihlerimizi birlikte kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sabah saatlerinde mukabele okuyoruz." diyen Aziz, köy camisinde dini anlatma ve öğretmede Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği imamlarının rolü olduğunu kaydetti.

Toplu iftar programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından camide kılınan yatsı ve teravih namazıyla sona erdi.

Ahıska Türkleri kimdir?

Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 100 bin Türk ve Müslüman, Stalin rejimi tarafından 14 Kasım 1944'te tren vagonlarına bindirilerek Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürülmüştü.

Sovyetler Birliği döneminde tüm yasaklara rağmen evlerde oruçlar tutuldu ve iftar sofraları kuruldu. Sovyetlerin dağılmasıyla Türkler yaşadıkları köylerde camiler inşa etti ve iftar geleneği toplu iftar programına dönüştürüldü.

Sovyetler Birliği döneminde ve 1989'dan sonra Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan ile ABD'ye dağılan ve Türkiye'ye yerleşen Ahıskalı Türklerin toplam nüfusunun 500 bin olduğu tahmin ediliyor.

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