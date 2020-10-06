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Dünya

Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

Nazir Aliyev Tayfur   | 06.10.2020
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarıiptal etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptal edildiği bildirildi.

Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçim sonuçlarının iptal edildiği belirtildi. 

Komisyon, dün yüzde 7'lik seçim barajını seçime katılan 16 siyasi partiden sadece 4'ünün geçtiğini duyurmuştu.

Seçim barajını geçemeyen 12 siyasi parti ve düşük oy oranıyla Meclise girmeyi başaran Bütün Kırgızistan Partisi seçim sonuçlarını kabul etmemişti. 

Muhalifler Koordinasyon Kurulu oluşturdu

Öte yandan, Kırgızistan'da seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhaliflerin kamu kurumlarını işgali sürerken, ülkede durumun kontrol altına alınması için Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Eski başbakanlardan Ömürbek Babanov ve Temir Sariyev'in de yer aldığı Koordinasyon Kurulunun başına Bütün Kırgızistan Partisi lideri Adahan Madumarov getirildi. 

Madumarov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koordinasyon Kurulunun amacının ülkede durumun kontrol altına alınması ve hukuki zemine oturtulmasının yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un başkanlığındaki hükümetin istifasını talep etmek için eski meclis üyelerini bir araya getirmek olduğunu bildirdi. 

Bu arada, Dastanbek Cumabekov'un başkanlığındaki meclis üyelerinin bugün bir otelde toplanacağı belirtildi. 

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamentoyu işgal etmişti.

Polisin protestoculara gaz ve ses bombalı müdahalesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 590 kişi yaralanmıştı.

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