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Dünya

Kim'den Trump'a yeni mektup

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'den yeni bir mektup aldığını açıkladı.

Hakan Çopur   | 11.06.2019
Kim'den Trump'a yeni mektup

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan yeni bir mektup aldığını açıklayarak, "Çok olumlu şeyler olacağını düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Iowa eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim'den "çok güzel" bir mektup aldığını dile getiren Trump, "Kendisiyle iyi ilişkilerimiz var. Çok olumlu şeyler olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sözlerini detaylandırmayan Trump, yakında Kim ile yeni bir buluşmanın mümkün olduğunu kaydederek, "Çok sıcak ve samimi bir mektup. Kuzey Kore'nin büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, CIA için çalıştığı iddia edilen Kim'in üvey kardeşi hakkındaki bir soruya da "Benim başkanlığım altında buna izin vermezdim." sözleriyle yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da şubat ayı sonunda yapılan ikinci görüşmede anlaşma sağlanamamış, Beyaz Saray iki ülke arasındaki görüşmelerin devam edeceğini açıklamıştı.

Pelosi'ye yüklendi

Öte yandan Trump, Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'ye yüklenerek, "Nancy tam bir pislik. Demokratlar birçok suç işlediler. (Ruslarla) Hiçbir gizli iş birliği yokken hepimizin zamanını boşa harcadılar. Önce Pelosi bana saldırdı, ben İngiltere Kraliçesi ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşürken hakkımda korkunç şeyler söyledi. Bunun olmaması gerekiyordu." değerlendirmesini yaptı.

Sabah saatlerinde Trump hakkında açıklamalarda bulunan Pelosi, "Onunla işim bitti. Artık onun hakkında konuşmak bile istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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